Арешт з рахунків Януковича у ВБР не знято – ГПУ. Фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n120900-rahunky-yanukovycha-sud-vidmovyvsya-znimaty-aresht-z-koshtiv-prezydenta-vtikacha.html

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Арешт з рахунків президента-втікача Віктора Януковича не знято. Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 18 квітня, Шевченківський районний суд Києва.

Суддя Шевченківського райсуду столиці Євген Мартинов ухвалив рішення про відмову у знятті арешту з рахунків Януковича у «Всеукраїнському банку розвитку», повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Зазначається, що на рахунках Януковича у ВБР зберігається 1,2 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що суд скасував арешт цих коштів. Через це прокурори подали термінові клопотання про скасування вказаного рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у ЄС зняли санкції з оточення Януковича. Проте майже одразу цю інформацію заперечили у представництві ЄС в Україні. За словами посла України Миколи Точицького, це «чергова спроба пошуку гарячої новини там, де її немає", жодних таких рішень Євросоюз останнім часом не ухвалював і не планує ухвалювати.