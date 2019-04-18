Росія заборонила експорт нафти в Україну. Фото: oilcapital.ru

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Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну. Вказане рішення прийняв російський уряд сьогодні, 18 квітня.

Крім заборони експорту нафти до України, у Росії ухвалили рішення про обмеження ввезення деяких українських товарів до РФ. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає ТАСС.

За словами Медведєва, на територію Росії буде заборонено ввозити продукцію машинобудування, а також легкої промисловості та металообробки, виготовлену в Україні. Зазначається, що минулого року Росія витратила близько 250 млн дол. на купівлю української продукції вказаних категорій.

Раніше Кабінет міністрів України розширив ембарго на російську продукцію. Зокрема, заборонено ввозити до України формалін, карбамідоформальдегідні концентрати, карбамідоформальдегідні смоли, банки для консервування (стерилізаційні банки), пляшки для харчових продуктів і напоїв із безбарвного та кольорового скла, інші скляні ємності.