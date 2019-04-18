Легалізація марихуани та проституції: Зеленський заявив про шанс зробити український Лас-Вегас / Фото: Zaxid.net

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що в Україні можливо легалізувати медичну марихуану, а також узаконити проституцію в межах якогось одного українського міста.

Окрім цього, виконавець головної ролі у серіалі «Слуга народу» вважає можливим легалізувати гральний бізнес у межах одного міста. Про це шоумен сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Олеговичем Комаровським. Я за легалайз крапельок — так», — сказав Зеленський у відповідь на питання журналістів щодо легалізації легких наркотиків та медичної марихуани.

Також, на думку кандидата у президенти, в Україні варто надати можливість «продавати секс за гроші» на території одного міста.

«Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки би платили», — додав Зеленський.

Він уточнив, що такий амбітний проект можна реалізувати на «якійсь території, у якомусь окремому місті», водночас зазначивши, що його рідний Кривіг Ріг для такої ідеї не підійде.

«Кривий Ріг — місто виробничників, там не всі чоловіки зрозуміють», — резюмував Зеленський.

Також шоумен вважає, що в межах якогось одного міста можна легалізувати і гральний бізнес.

«Так, взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусіть. Це ж не буде закрита територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає, і там — будь ласка», — додав він.

Нагадаємо, що кандидат Зеленський повідомив, що не поспішатиме з підписанням мовного закону і критикує українські квоти на ТБ. Крім того, він має намір провести дострокові парламентські вибори.