Легализация марихуаны и проституции: Зеленский заявил о шансе создать украинский Лас-Вегас

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что в Украине возможно легализовать медицинскую марихуану, а также узаконить проституцию в пределах какого-то одного украинского города.

Кроме этого, исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа» считает возможным легализовать игорный бизнес в одном из городов. Об этом шоумен сказал в интервью «РБК-Украина».

«Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Комаровским. Я за легалайз капелек — да», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов о легализации легких наркотиков и медицинской марихуаны.

Также, по мнению кандидата в президенты, в Украине следует предоставить возможность «продавать секс за деньги» на территории одного города.

«Секс за деньги? Честно говоря, ребята, я думаю, что у нас есть возможность… сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили», — добавил Зеленский.

Он уточнил, что такой амбициозный проект можно реализовать на «какой-то территории, в каком-то отдельном городе», одновременно отметив, что его родной Кривой Рог для такой идеи не подойдет.

«Кривой Рог — город производственников, там не все мужики поймут», — резюмировал Зеленский.

Кроме этого, по мнению шоумена, в рамках какого-то одного города можно легализовать и игорный бизнес.

«Да, взять все это и перенести туда, дать там возможность. Пожалуйста, там тусите. Это не будет закрытая территория. Можно тем самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста», — добавил он.

Напомним, что кандидат Зеленский сообщил, что не будет спешить с подписанием языкового закона и критикует украинские квоты на ТВ. Кроме того, он намерен провести досрочные парламентские выборы.