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Зеленский опережает Порошенко на 33% в новом исследовании "Рейтинга"

Зеленский опережает Порошенко на 33% в новом исследовании «Рейтинга» (ИНФОГРАФИКА)

18 апр 2019, 12:49
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За четыре дня до второго тура выборов президента Украины социологическая группа «Рейтинг» опубликовала очередное исследование электоральных настроений украинцев. Опрос провели 12−16 апреля.

По итогам второй недели апреля, 52% опрошенных будут голосовать за Владимира Зеленского, 19% — за Петра Порошенко, 19% — не определились, а 10% не намерены голосовать.

Зеленский опережает Порошенко на 33% в новом исследовании "Рейтинга"

Аналогичная картина и среди тех, кто намерен голосовать 21 апреля. Правда, уровень поддержки действующего президента в этой категории чуть выше и составляет 22%. Но Зеленский имеет доверие 58% опрошенных, а пятая часть избирателей не определилась с кандидатом.

Среди тех, кто придет на участки во втором туре и определился с выбором, 73% отдадут голоса Зеленскому, а 27% — Порошенко.

Зеленский опережает Порошенко во всех возрастных категориях и регионах страны. Только на западе Украины позиции обоих кандидатов почти одинаковы.

Зеленский опережает Порошенко на 33% в новом исследовании "Рейтинга"

Зеленский опережает Порошенко на 33% в новом исследовании "Рейтинга"

«Рейтинг» провел опрос методом личного интервью среди 3 тыс. респондентов 12−16 апреля.

Напомним, что 16 апреля КМИС обнародовал данные своего исследования. Зеленский сохранял лидерство, разрыв в рейтинге между ним и Порошенко составлял более 30%. Среди всех респондентов за актера студии «Квартал 95» планируют проголосовать 48,4% опрошенных, за Порошенко —17%.

Источник: Ракурс


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