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Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні "Рейтингу"

Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні «Рейтингу» (ІНФОГРАФІКА)

18 кві 2019, 12:49
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За чотири дні до другого туру виборів президента України соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила чергове дослідження електоральних настроїв українців. Опитування провели 12−16 квітня.

За підсумками другого тижня квітня, 52% опитаних голосуватимуть за Володимира Зеленського, 19% — за Петра Порошенка, 19% — не визначилися, а 10% не мають наміру голосувати.

Подібна картина і серед тих, хто має намір голосувати 21 квітня. Щоправда, рівень підтримки чинного президента у цій категорії дещо вищий і складає 22%. Зеленський має довіру 58% опитаних, а п’ята частина виборців не визначилася з кандидатом.

Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні "Рейтингу"

Серед тих, хто прийде на дільниці у другому турі і визначився з вибором, 73% віддадуть голоси Зеленському, а 27% — Порошенку.

Зеленський випереджає Порошенка у всіх вікових категоріях та регіонах країни. Тільки на заході України позиції обох кандидатів майже однакові.

Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні "Рейтингу"

Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні "Рейтингу"

«Рейтинг» провів опитування за допомогою особистого інтерв’ю серед 3 тис. респондентів 12−16 квітня.

Нагадаємо, що 16 квітня КМІС оприлюднив дані свого дослідження. Зеленський зберігав лідерство, розрив у рейтингу між ним і Порошенком становив понад 30%. Серед усіх респондентів за актора студії «Квартал 95» планують проголосувати 48,4% опитаних, а за Порошенка —17%.

Джерело: Ракурс


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