Зеленський випереджає Порошенка на 33% у новому дослідженні "Рейтингу"

https://racurs.ua/ua/n120897-zelenskyy-vyperedjaie-poroshenka-na-33-u-novomu-doslidjenni-reytyngu-infografika.html

Ракурс

За чотири дні до другого туру виборів президента України соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила чергове дослідження електоральних настроїв українців. Опитування провели 12−16 квітня.

За підсумками другого тижня квітня, 52% опитаних голосуватимуть за Володимира Зеленського, 19% — за Петра Порошенка, 19% — не визначилися, а 10% не мають наміру голосувати.

Подібна картина і серед тих, хто має намір голосувати 21 квітня. Щоправда, рівень підтримки чинного президента у цій категорії дещо вищий і складає 22%. Зеленський має довіру 58% опитаних, а п’ята частина виборців не визначилася з кандидатом.

Серед тих, хто прийде на дільниці у другому турі і визначився з вибором, 73% віддадуть голоси Зеленському, а 27% — Порошенку.

Зеленський випереджає Порошенка у всіх вікових категоріях та регіонах країни. Тільки на заході України позиції обох кандидатів майже однакові.

«Рейтинг» провів опитування за допомогою особистого інтерв’ю серед 3 тис. респондентів 12−16 квітня.

Нагадаємо, що 16 квітня КМІС оприлюднив дані свого дослідження. Зеленський зберігав лідерство, розрив у рейтингу між ним і Порошенком становив понад 30%. Серед усіх респондентів за актора студії «Квартал 95» планують проголосувати 48,4% опитаних, а за Порошенка —17%.