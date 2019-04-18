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Ракурс
Чоловіка з каністрами бензину затримали у соборі Нью-Йорка. Фото: Сибірська католицька газета

Повторення Нотр-Даму? В соборі Нью-Йорка схопили чоловіка з каністрами бензину (ФОТО)

18 кві 2019, 12:18
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Нотрдамська трагедія могла повторитися у США. Чоловіка з двома каністрами бензину, який намагався увійти в собор Святого Патрика в Нью-Йорку, затримали правоохоронці.

Інцидент стався вчора, 17 квітня, близько 20.00 на Манхеттені, повідомляє поліція міста у Twitter.

Американець увійшов у собор Святого Патріка з двома каністрами бензину та рідиною для розпалювання. Його одразу затримали правоохоронці, утім порушнику вдалося облити двері собору речовиною, яка містилася в одній із каністр.

Зловмисником виявився 37-річний мешканець Нью-Джерсі Марк Лампарелло. За його словами, він ніс каністри з бензином, оскільки у його фургоні закінчилось пальне. Утім під час перевірки його слова не підтвердилися. За даними ЗМІ, Лампарелло вже затримували поліцейські через спроби пияцтва у громадських місцях.

Цей випадок називають підозрілим, оскільки він стався за кілька днів після масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері у Франції.

Чоловіка з каністрами бензину затримали у Нью-Йорку на вході у собор. Фото: twitter.com

Чоловіка з каністрами бензину затримали у Нью-Йорку на вході у собор. Фото: twitter.com

Джерело: Ракурс


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