Чоловіка з каністрами бензину затримали у соборі Нью-Йорка. Фото: Сибірська католицька газета

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Нотрдамська трагедія могла повторитися у США. Чоловіка з двома каністрами бензину, який намагався увійти в собор Святого Патрика в Нью-Йорку, затримали правоохоронці.

Інцидент стався вчора, 17 квітня, близько 20.00 на Манхеттені, повідомляє поліція міста у Twitter.

Американець увійшов у собор Святого Патріка з двома каністрами бензину та рідиною для розпалювання. Його одразу затримали правоохоронці, утім порушнику вдалося облити двері собору речовиною, яка містилася в одній із каністр.

Зловмисником виявився 37-річний мешканець Нью-Джерсі Марк Лампарелло. За його словами, він ніс каністри з бензином, оскільки у його фургоні закінчилось пальне. Утім під час перевірки його слова не підтвердилися. За даними ЗМІ, Лампарелло вже затримували поліцейські через спроби пияцтва у громадських місцях.

Цей випадок називають підозрілим, оскільки він стався за кілька днів після масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері у Франції.