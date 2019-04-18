Повторення Нотр-Даму? В соборі Нью-Йорка схопили чоловіка з каністрами бензину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120896-cholovika-z-kanistramy-benzynu-zatrymaly-u-nu-yorku-na-vhodi-u-sobor.htmlРакурс
Нотрдамська трагедія могла повторитися у США. Чоловіка з двома каністрами бензину, який намагався увійти в собор Святого Патрика в Нью-Йорку, затримали правоохоронці.
Інцидент стався вчора, 17 квітня, близько 20.00 на Манхеттені, повідомляє поліція міста у Twitter.
Американець увійшов у собор Святого Патріка з двома каністрами бензину та рідиною для розпалювання. Його одразу затримали правоохоронці, утім порушнику вдалося облити двері собору речовиною, яка містилася в одній із каністр.
Зловмисником виявився 37-річний мешканець Нью-Джерсі Марк Лампарелло. За його словами, він ніс каністри з бензином, оскільки у його фургоні закінчилось пальне. Утім під час перевірки його слова не підтвердилися. За даними ЗМІ, Лампарелло вже затримували поліцейські через спроби пияцтва у громадських місцях.
Цей випадок називають підозрілим, оскільки він стався за кілька днів після масштабної пожежі у соборі Паризької Богоматері у Франції.