Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе Нью-Йорка. Фото: Сибирская католическая газета

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Нотрдамская трагедия могла повториться в США. Мужчину с двумя канистрами бензина, пытавшегося войти в собор Святого Патрика в Нью-Йорке, задержали правоохранители.

Инцидент произошел вчера, 17 апреля, около 20.00 на Манхэттене, сообщает полиция города в Twitter.

Американец вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для разжигания. Его сразу задержали правоохранители, впрочем нарушителю удалось облить двери собора веществом, которое находилась в одной из канистр.

Злоумышленником оказался 37-летний житель Нью-Джерси Марк Лампарелло. По его словам, он нес канистры с бензином, поскольку в его фургоне закончилось топливо. Впрочем, во время проверки его слова не подтвердились. По данным СМИ, Лампарелло уже задерживали полицейские за попытки пьянства в общественных местах.

Этот случай называют подозрительным, поскольку он произошел через несколько дней после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.