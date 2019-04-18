Повторение Нотр-Дама? В соборе Нью-Йорка схватили мужчину с канистрами бензина (ФОТО)https://racurs.ua/n120896-povtorenie-notr-dama-v-sobore-nu-yorka-shvatili-mujchinu-s-kanistrami-benzina-foto.htmlРакурс
Нотрдамская трагедия могла повториться в США. Мужчину с двумя канистрами бензина, пытавшегося войти в собор Святого Патрика в Нью-Йорке, задержали правоохранители.
Инцидент произошел вчера, 17 апреля, около 20.00 на Манхэттене, сообщает полиция города в Twitter.
Американец вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина и жидкостью для разжигания. Его сразу задержали правоохранители, впрочем нарушителю удалось облить двери собора веществом, которое находилась в одной из канистр.
Злоумышленником оказался 37-летний житель Нью-Джерси Марк Лампарелло. По его словам, он нес канистры с бензином, поскольку в его фургоне закончилось топливо. Впрочем, во время проверки его слова не подтвердились. По данным СМИ, Лампарелло уже задерживали полицейские за попытки пьянства в общественных местах.
Этот случай называют подозрительным, поскольку он произошел через несколько дней после масштабного пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.