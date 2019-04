Владимир Зеленский. Фото: Цензор.НЕТ

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского заключил контракт с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC для продвижения имиджа кандидата в США.

Согласно данным украинских СМИ, сумма контракта, заключенного между Зеленским и американской компанией, составила 60 тыс. долл., сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем.

На сайте Министерства юстиции США обнародован документ о заключении контракта между американской компанией и Зеленским о продвижении кандидата в президенты Украины. Предметом сотрудничества является «to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy — Servant of the People», что в дословном переводе означает «поднять авторитет Владимира Зеленского — Слуги народа».

Отмечается, что согласно американскому законодательству, все лоббистские компании, заключающие договора с нерезидентами страны, обязаны уведомлять Минюст США о предмете договора, с кем он заключен, а также о сумме соглашения.

В тоже время в штабе Зеленского опровергли информацию о заключении договора с американской компанией. Однако, по словам Найема, в контракте с лоббистами нет ничего незаконного, многие украинские политики пользовались услугами этой компании. Отрицание этого факта штабом Зеленского нардеп объясняет вопросом о происхождении средств.

Напомним, «Радіо Свобода» сообщило, что кандидат в президенты Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне. По данным источников издания в предвыборном штабе Зеленского, Signal Group организовывала встречи для главы штаба, лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины (экс-главы правления «Нафтогаза», который подписывал газовый контракт с РФ в 2009 году).