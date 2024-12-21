Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа. Фото:

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі підкупу.

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Словацький прем'єр заявив, що український лідер нібито пропонував йому гроші з активів російської федерації за членство в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомило видання Politico.

Фіцо розповів, що після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втратити близько 500 млн євро на рік на зборах за транзит газу, український президент нібито його запитав, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він надасть йому 500 млн євро російських активів.

І, звичайно, я сказав «ніколи», — заявив прем'єр Словаччини.

За словами Фіцо, пропозиція Зеленського була зроблена за зачиненими дверима. Саме ж нібито спробу підкупу глава словацького уряду назвав «абсурдною».

Нагадаємо, що Україна не продовжувала дію контракту про транзит російського газу через свою країну, а термін спливає наприкінці 2024 року. Президент Володимир Зеленський днями заявив, що країна не буде продовжувати транзит на 2025 рік. А виходом із ситуації може бути тільки транзит неросійського газу.

Через це напередодні Фіцо пригрозив, що Словаччина може розглянути заходи у відповідь проти України, якщо Київ не продовжить транзит газу з росії до Європи.

Джерело: Politico