Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського уклав контракт з американською лобістською компанією Signal Group Consulting, LLC для просування іміджу кандидата у США.

Згідно з даними українських ЗМІ, сума контракту, укладеного між Зеленським та американською компанією, склала 60 тис. дол., повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Мустафа Найєм.

На сайті Міністерства юстиції США оприлюднено документ про укладення контракту між американською компанією та Зеленським про просування кандидата в президенти України. Предметом співпраці є «to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy — Servant of the People», що в дослівному перекладі означає «підняти авторитет Володимира Зеленського — Слуги народу».

Зазначається, що згідно з американським законодавством, всі лобістські компанії, які укладають договори з нерезидентами країни, зобов’язані повідомляти Мін’юст США про предмет договору, з ким він укладений, а також суму угоди.

Водночас в штабі Зеленського спростували інформацію про укладення договору з американською компанією. Однак, за словами Найєма, в контракті з лобістами немає нічого незаконного, багато українських політиків користувалися послугами цієї компанії. Такі дії штабу Зеленського нардеп пояснює питанням про походження коштів.

Нагадаємо, «Радіо Свобода» повідомило, що кандидат у президенти Зеленський найняв американську лобістську компанію Signal Group Consulting для формування свого іміджу в США та організації зустрічей представників свого штабу з політиками у Вашингтоні. За даними джерел видання в передвиборчому штабі Зеленського, Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу, лідера партії «Слуга народу» Івана Баканова й економічного радника Олега Дубини (екс-голови правління «Нафтогазу», який підписував газовий контракт із РФ 2009 року).