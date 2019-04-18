Зеленский: Нам выгодно распустить Раду, но мы можем не успеть, фото - 5 канал

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Ракурс

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении провести досрочные парламентские выборы. По словам шоумена, его политической силе это выгодно, но кандидат в случае своей победы может не уложиться в определенные законом сроки.

«Я боюсь, что не успею, а ломать закон не буду. Если успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда вправе распустить парламент…», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос относительно закона об импичменте президента в интервью «РБК-Украина».

Кандидат сообщил, что «будет думать» о роспуске, и признал, что «нам это выгодно».

Он заверил, что не собирается руководить парламентом, потому что «это неправильно».

«Рада не должна быть управляемой президентом. Почему вдруг он должен ею управлять? Это — законодательный орган. Я, имея президентскую инициативу, могу подавать свои законопроекты, законопроекты своих ребят, своей команды», — рассказал Зеленский.

Напомним, что в этом же интервью кандидат сообщил, что не будет спешить с подписанием языкового закона и критикует украинские квоты на телевидении.