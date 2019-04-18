Юрист Зеленского, которому грозит люстрация, посещает Конституционный суд

https://racurs.ua/n120888-urist-zelenskogo-kotoromu-grozit-lustraciya-poseschaet-konstitucionnyy-sud-dokument.html

Ракурс

Руководитель юридической службы предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского мог встречаться с председателем Конституционного суда Станиславом Шевчуком.

Об этом заявила в Фейсбук журналист проекта «Схемы» Наталья Седлецкая, ссылаясь на соответствующее журналистское расследование.

Она утверждает, что юрист Игоря Коломойского и член команды Зеленского Андрей Богдан подпадает под закон о люстрации и в марте посещал Конституционный суд. Седлецкая опубликовала документ, свидетельствующий о том то, что Богдан получил пропуск в первую приемную, то есть кабинет председателя суда.

Между тем Конституционный суд уже на протяжении четырех лет решает судьбу закона об очищении власти и может признать люстрации неконституционной. Соответствующее заседание суда должно состояться 18 апреля.

Сам Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе до октября 2024 года, поскольку дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Оба раза Богдана назначал на эту должность Николай Азаров — в марте 2010 года и июле 2013 года. Поэтому Богдан фигурирует в отчете департамента по вопросам люстрации. У него «обнаружены критерии люстрации».

Юрист Коломойского и Зеленского отказался от комментариев. Не удалось пообщаться и с председателем суда Станиславом Шевчуком.

Напомним, что Богдан не менее пяти раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив, где живет Игорь Коломойский. Олигарх заявил, что Богдан работает у него адвокатом и одновременно сотрудничает со штабом Зеленского.