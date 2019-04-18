Коломойского в Израиле посещают люди Януковича, топ-бизнесмены и журналисты

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Ракурс

Журналисты выяснили, кто посещает Игоря Коломойского накануне второго тура выборов. Оказалось, что в гости к нему в Израиль приезжают топовые украинские бизнесмены, люди из окружения президента беглого Януковича и журналисты.

Соответствующее расследование «Схемы» опубликовали 17 апреля в сети. Журналисты отыскали офис и квартиру Коломойского в курортном городе Герцлия. Здесь олигарх живет с осени 2018 года. В Израиль Коломойский перебрался из швейцарской Женевы.

Журналисты предположили, что в Герцлии разместился своеобразный «центр договоренностей». Здесь заметили экс-министра энергетики и угольной промышленности при президентстве Януковича Эдуарда Ставицкого, бывшего главу президентской администрации Сергея Левочкина, мэра Харькова Геннадия Кернеса, бывшего российского, а теперь уже украинского бизнесмена Павла Фукса, экс-совладельца «ПриватБанка» Геннадия Боголюбова, депутата группы «Возрождение» Виталия Хомутынника, генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Последний побывал в офисе Коломойского 5 апреля, а 14 апреля пришел домой к главному инвестору «плюсов». В бизнес-центр приходил и совладелец студии «Квартал 95», бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич. Именно на его автомобиле кандидат Зеленский приезжал в лабораторию сдавать анализы после первого тура выборов.

Коломойский подтвердил встречу со Ставицким, но отрицает, что они обсуждали бизнес-вопросы. «Мы совместно отмечали шаббат», — объяснил олигарх.

Он рассказал и о причинах появления в Герцлии других топ-бизнесменов и политиков. Встречу с мажоритарщиком из группы «Возрождение» Шипком Коломойский объяснил наличием бизнес-интересов в округе. С Хомутынником они говорили о перспективах партии «Возрождение». А Кернес прилетел к Коломойскому выпить кофе.

Прилет экс-главы АП Левочкина стал для Коломойского большим сюрпризом. Тот пришел к нему на день рождения вместе с председателем Волынского облсовета Игорь Палица (последний уже более полугода не посещает заседания этого органа власти). Олигарх сам пригласил Левочкина в гости, узнав от Палицы о его пребывании в Израиле.

«Мы хорошо провели время. Весело», — сообщил Коломойский.

Ранее «Ракурс» сообщал о частых посещениях Женевы и Тель-Авива юриста предвыборной кампании кандидата Владимира Зеленского Андрея Богдана, а также визиты в эти города самого Зеленского. С февраля 2017 года этот кандидат не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив — в этих городах живет Коломойский. Его сопровождал юрист Богдан.