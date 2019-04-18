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Зеленский высказался о запрете российских соцсетей и невъездных артистов РФ
И чего мы добились? Зеленский сравнил запрет соцсетей РФ с проблемой парковок в Киеве (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120886-i-chego-my-dobilis-zelenskiy-sravnil-zapret-socsetey-rf-s-problemoy-parkovok-v-kieve-video.htmlРакурс
Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к блокировке российских соцсетей, а также прокомментировал ситуацию с запретом въезда в Украину для артистов страны-агрессора.
В ответ на вопрос журналиста, будет ли действовать запрет российских соцсетей в случае избрания главой государства, шоумен отметил, что украинцы и так «обходят» этот запрет, пишет «РБК-Украина».
«И чего мы добились? Я называю эту ситуацию „парковки в Киеве“. У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковку, а потом жестко наказывай меня, когда я не выполняю закон. Точно такая же история и здесь», — заявил Зеленский.
По его мнению, сначала людям необходимо предоставить украинскую платформу для общения, а потом запрещать другие. В то же время журналисты напомнили кандидату в президенты о наличии Facebook, Twitter, YouTube. На что он заявил, что раз люди «обходят» запрет, значит им чего-то не хватает. Вместе с тем, стоит уточнить, что сейчас функционируют около 10 украинских соцсетей («Укрфейс», «Украинцы», «Соседи», «Друзья», «Одногруппники» и др.), созданные в противовес «ВКонтакте» и «Одноклассникам», однако их популярность остается на достаточно низком уровне.
Также Зеленский прокомментировал вопрос запрета въезда в Украину для российских артистов.
«Их же тоже надо разделять. Сначала запретили, потому что была информационная война… Сейчас просто совсем другой этап информвойны. Я считаю, что к этому вопросу нужно подходить избирательно. Почему? Эти люди уже не артисты. Им, конечно, не должен быть разрешен въезд в Украину. Однозначно. Но если мы с вами берем Макаревича… Или Лию Ахеджакову? Талантливая актриса. Им очень сложно», — отметил Зеленский.
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