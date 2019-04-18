Зеленский высказался о запрете российских соцсетей и невъездных артистов РФ

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к блокировке российских соцсетей, а также прокомментировал ситуацию с запретом въезда в Украину для артистов страны-агрессора.

В ответ на вопрос журналиста, будет ли действовать запрет российских соцсетей в случае избрания главой государства, шоумен отметил, что украинцы и так «обходят» этот запрет, пишет «РБК-Украина».

«И чего мы добились? Я называю эту ситуацию „парковки в Киеве“. У меня когда-то забирали машину, а сейчас штрафуют. Не там припарковался, например, — оштрафовали. Ты мне дай парковку, а потом жестко наказывай меня, когда я не выполняю закон. Точно такая же история и здесь», — заявил Зеленский.

По его мнению, сначала людям необходимо предоставить украинскую платформу для общения, а потом запрещать другие. В то же время журналисты напомнили кандидату в президенты о наличии Facebook, Twitter, YouTube. На что он заявил, что раз люди «обходят» запрет, значит им чего-то не хватает. Вместе с тем, стоит уточнить, что сейчас функционируют около 10 украинских соцсетей («Укрфейс», «Украинцы», «Соседи», «Друзья», «Одногруппники» и др.), созданные в противовес «ВКонтакте» и «Одноклассникам», однако их популярность остается на достаточно низком уровне.

Также Зеленский прокомментировал вопрос запрета въезда в Украину для российских артистов.