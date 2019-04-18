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Зеленський висловився щодо заборони російських соцмереж та нев’їздних артистів РФ / Фото: Народна правда
І чого ми добилися? Зеленський порівняв заборону соцмереж РФ з проблемою парковок у Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120886-i-chogo-my-dobylysya-zelenskyy-porivnyav-zaboronu-socmerej-rf-z-problemou-parkovok-u-kyievi-video.htmlРакурс
Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до заборони російських соцмереж, а також прокоментував ситуацію із забороною в’їзду до України артистам країни-агресора.
У відповідь на запитання журналіста, чи діятиме заборона російських соцмереж у разі обрання главою держави, шоумен зазначив, що українці й так «обходять» цю заборону, пише «РБК-Україна».
«І чого ми добилися? Я називаю цю ситуацію „парковки в Києві“. У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, — оштрафували. Ти мені дай парковку, а потім жорстко карай мене, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут», — заявив Зеленський.
На його думку, спочатку людям необхідно надати українцям платформу для спілкування, а тоді забороняти інші. Водночас журналісти нагадали кандидату у президенти про наявність Facebook, Twitter, YouTube. На що він заявив, що раз люди «обходять» заборони, значить їм чогось не вистачає. Разом з тим, варто уточнити, що зараз функціонують близько 10 українських соцмереж («Укрфейс», «Українці», «Сусіди», «Друзі», «Одногрупники» та ін.), створених на противагу «Вконтакті» і «Однокласникам», однак їхня популярність є незначною.
Також Зеленський прокоментував питання заборони в’їзду російських артистів до України.
«Їх же теж треба розділяти. Спочатку заборонили, тому що була інформаційна війна… Зараз просто зовсім інший етап інформвійни. Я вважаю, що до цього питання потрібно підходити вибірково. Чому? Ці люди вже не артисти. Їм, звичайно, не повинен бути дозволений в’їзд в Україну. Однозначно. Але якщо ми з вами беремо Макарревича… Або Лія Ахеджакова? Талановита акторка. Їм дуже складно», — зазначив Зеленський.
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