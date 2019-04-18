Зеленський висловився щодо заборони російських соцмереж та нев’їздних артистів РФ / Фото: Народна правда

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про своє ставлення до заборони російських соцмереж, а також прокоментував ситуацію із забороною в’їзду до України артистам країни-агресора.

У відповідь на запитання журналіста, чи діятиме заборона російських соцмереж у разі обрання главою держави, шоумен зазначив, що українці й так «обходять» цю заборону, пише «РБК-Україна».

«І чого ми добилися? Я називаю цю ситуацію „парковки в Києві“. У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, — оштрафували. Ти мені дай парковку, а потім жорстко карай мене, коли я не виконую закон. Точно така історія і тут», — заявив Зеленський.

На його думку, спочатку людям необхідно надати українцям платформу для спілкування, а тоді забороняти інші. Водночас журналісти нагадали кандидату у президенти про наявність Facebook, Twitter, YouTube. На що він заявив, що раз люди «обходять» заборони, значить їм чогось не вистачає. Разом з тим, варто уточнити, що зараз функціонують близько 10 українських соцмереж («Укрфейс», «Українці», «Сусіди», «Друзі», «Одногрупники» та ін.), створених на противагу «Вконтакті» і «Однокласникам», однак їхня популярність є незначною.

Також Зеленський прокоментував питання заборони в’їзду російських артистів до України.