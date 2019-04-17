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Аварія в Португалії. Фото: Nambucca Guardian

Автобус із туристами перекинувся в Португалії, 28 осіб загинули — ЗМІ (ВІДЕО)

17 кві 2019, 22:54
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В Португалії 17 квітня сталася смертельна автопригода за участю автобуса з туристами.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася на острові Мадейра у районі Санта-Круш. Перекинувся туристичний автобус, жертвами автопригоди стали щонайменше 28 осіб: 11 чоловіків та 17 жінок. Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеву владу.

На місці працюють рятувальні служби, прибули десятки карет швидкої допомоги. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в автобусі перебували туристи з Федеративної Республіки Німеччина. Загалом у транспортному засобі могло бути до 100 пасажирів.

Нагадаємо, 13 квітня у Вармінсько-Мазурському воєводстві (Польща) сталася смертельна автопригода, в якій загинули двоє громадян України. Українцям, що загинули, було 23 і 30 років.


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