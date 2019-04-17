Аварія в Португалії. Фото: Nambucca Guardian

https://racurs.ua/ua/n120884-avtobus-iz-turystamy-perekynuvsya-v-portugaliyi-28-osib-zagynuly-zmi-video.html

Ракурс

В Португалії 17 квітня сталася смертельна автопригода за участю автобуса з туристами.

Дорожньо-транспортна пригода відбулася на острові Мадейра у районі Санта-Круш. Перекинувся туристичний автобус, жертвами автопригоди стали щонайменше 28 осіб: 11 чоловіків та 17 жінок. Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеву владу.

На місці працюють рятувальні служби, прибули десятки карет швидкої допомоги. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в автобусі перебували туристи з Федеративної Республіки Німеччина. Загалом у транспортному засобі могло бути до 100 пасажирів.

Нагадаємо, 13 квітня у Вармінсько-Мазурському воєводстві (Польща) сталася смертельна автопригода, в якій загинули двоє громадян України. Українцям, що загинули, було 23 і 30 років.