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Авария в Португалии. Фото: Nambucca Guardian

Автобус с туристами перевернулся в Португалии, 28 человек погибли — СМИ (ВИДЕО)

17 апр 2019, 22:54
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В Португалии 17 апреля произошла смертельная авария с участием автобуса с туристами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на острове Мадейра в районе Санта-Круш. Перевернулся туристический автобус, жертвами аварии стали по меньшей мере 28 человек: 11 мужчин и 17 женщин. Об этом сообщает Independent со ссылкой на местные власти.

На месте работают спасательные службы, прибыли десятки карет скорой помощи. Местные СМИ сообщают, что в автобусе находились туристы из Федеративной Республики Германия. В транспортном средстве могло быть до 100 пассажиров.

Напомним, 13 апреля в Варминско-Мазурском воеводстве (Польша) произошла смертельная авария, в которой погибли два гражданина Украины. Погибшим украинцам было 23 и 30 лет.


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