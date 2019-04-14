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У Польщі в аварії загинули двоє українців. Фото: PolskieSluzby
У Польщі в аварії загинули двоє українцівhttps://racurs.ua/ua/n120737-u-polschi-v-avariyi-zagynuly-dvoie-ukrayinciv.htmlРакурс
У Польщі в транспортній пригоді загинули двоє українців. Разом з ними у машині їхали двоє грузинів, один з них був за кермом. Трагедія сталася у ніч с суботи на неділю у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
Українцям, що загинули, було 23 і 30 років. Вони сиділи на правій стороні автомобіля. Поліція вважає що пасажир на задньому сидінні не застібнув пасок безпеки. Про це повідомляє «Польське радіо».
Встановлено, що легковий автомобіль врізався у придорожнє дерево. Сила удару була дуже велика. Пожежники знайшли двигун машини у 12 метрах від автівки. Коли вони приїхали двигун ще горів.
Наразі тривають слідчі дії. Медики взяли у водія кров на аналіз, щоб перевірити, чи був він тверезий у момент транспортної пригоди.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Дніпрі КрАЗ потовк 12 авто. У ДТП дістала травми жінка, яка перебувала в одному з легковиків Skoda.
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