У Польщі в аварії загинули двоє українців. Фото: PolskieSluzby

https://racurs.ua/ua/n120737-u-polschi-v-avariyi-zagynuly-dvoie-ukrayinciv.html

Ракурс

У Польщі в транспортній пригоді загинули двоє українців. Разом з ними у машині їхали двоє грузинів, один з них був за кермом. Трагедія сталася у ніч с суботи на неділю у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Українцям, що загинули, було 23 і 30 років. Вони сиділи на правій стороні автомобіля. Поліція вважає що пасажир на задньому сидінні не застібнув пасок безпеки. Про це повідомляє «Польське радіо».

Встановлено, що легковий автомобіль врізався у придорожнє дерево. Сила удару була дуже велика. Пожежники знайшли двигун машини у 12 метрах від автівки. Коли вони приїхали двигун ще горів.

Наразі тривають слідчі дії. Медики взяли у водія кров на аналіз, щоб перевірити, чи був він тверезий у момент транспортної пригоди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Дніпрі КрАЗ потовк 12 авто. У ДТП дістала травми жінка, яка перебувала в одному з легковиків Skoda.