Зі стріляниною зупинено контрабандистів цигарок на Закарпатті. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n120736-zakarpatski-prykordonnyky-zi-strilyanynou-zupynyly-kontrabandu-cygarok-foto.html

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Працівники прикордонної служби запобігли переміщенню 2,3 тис. пачок цигарок за кордон України.

Сьогодні, 14 квітня, близько 4.00 працівники відділення «Богдан» Мукачівського прикордонного загону помітили осіб, які намагались незаконно перетнути кордон, повідомляє прес-служба відомства.

Прикордонники намагались затримати порушників та зробили декілька попереджувальних пострілів. Проте зловмисники, скориставшись значною відстанню від правоохоронців, вирішили втекти. Прикордонникам не вдалося затримати порушників.

Після втечі зловмисників правоохоронці виявили пакунки з пачками цигарок. У чотирьох коробках лежали 2,3 тис. пачок цигарок. Прикордонники доставили пакунки цигарок у відділення, наразі тривають роботи зі встановлення осіб, які причетні до контрабанди.