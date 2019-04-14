Закарпатские пограничники со стрельбой остановили контрабанду сигарет. Фото: NewsOne

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Ракурс

Работники пограничной службы предотвратили перемещение 2,3 тыс. пачек сигарет за пределы Украины.

Сегодня, 14 апреля, около 4.00 утра сотрудники отделения «Богдан» Мукачевского пограничного отряда заметили лиц, которые пытались незаконно пересечь границу, сообщает пресс-служба ведомства.

Пограничники намеревались задержать нарушителей и сделали несколько предупредительных выстрелов. Однако злоумышленники, воспользовавшись тем, что находятся на значительном расстоянии от правоохранителей, решили сбежать. Пограничникам не удалось задержать нарушителей.

После побега злоумышленников правоохранители обнаружили пакеты с пачками сигарет. В четырех коробках лежали 2,3 тыс. пачек сигарет. Пограничники доставили пакеты сигарет в отделение, сейчас идут работы по установлению лиц, причастных к контрабанде.