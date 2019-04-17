США ввели нові санкції проти Венесуели. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n120883-ssha-posylyly-sankciyi-proty-venesuely.html

Ракурс

Санкції проти Центрального банку Венесуели ввело Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.

Нові санкції щодо венесуельського Центробанку повинні обмежити американські транзакції з цією фінансовою установою та заборонити їй доступ до американських доларів. Про це 17 квітня заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон під час свого виступу в Маямі щодо нинішньої політики Білого дому щодо Венесуели. Інформація про це розміщена на веб-сторінці Державного департаменту США.

«Я радий оголосити про нові санкції щодо Центрального банку Венесуели», — заявив Болтон.

Раніше повідомлялося, що Центробанк Венесуели володіє золотими запасами на майже 100 т золота, яке оцінюється на суму майже 4 млрд дол. Однак, починаючи з 2019 року, золоті резерви країни скорочуються, оскільки уряд диктатора Ніколаса Мадуро продовжує продавати злитки за кордон.

Нагадаємо, США ввели санкції проти чотирьох іноземних компаній та дев’ятьох танкерів через зв’язки з нафтовим сектором Венесуели. Під обмеження потрапила італійська транспортна компанія PB Tankers SPA, а також три компанії з Ліберії — Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. Належні їм танкери транспортували нафту з Венесуели на Кубу. Ще раніше під санкції потрапили 34 танкери нафтового концерну PDVSA, а також дві венесуельські компанії.