США запровадили нові санкції проти компаній, які пов’язані з нафтовим бізнесом Венесуели. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n120692-ssha-zaprovadyly-sankciyi-proty-chotyroh-kompaniy-za-torgivlu-naftou-z-venesuely.html

Ракурс

Американські санкції ввели проти чотирьох іноземних компаній та дев’ятьох танкерів через зв’язки з нафтовим сектором Венесуели.

Обмеження були ухвалені щодо компаній, які перевозять венесуельську нафту. А тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро розкрадає приводні ресурси країни. Про це йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина, яка оприлюднена на сайті відомства.

У Мінфіні пояснили, що в санкційному списку значиться транспортна компанія PB Tankers SPA з Італії, а також про три компанії з Ліберії — Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. В американському відомстві встановили, що ці фірми транспортували нафту з Венесуели на Кубу.

У квітні Вашингтон розширив санкції проти Венесуели. Під обмеження потрапили 34 танкери нафтового концерну PDVSA, а також дві венесуельські компанії.

У січні США запровадили санкції проти державного венесуельського нафтового концерну PDVSA. Згідно з цими обмеженнями, Венесуелі дозволялось продавати нафту на американському ринку, проте кошти від продажу йшли на підтримку опозиційного лідера Хуана Гуайдо.