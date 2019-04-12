США ввели новые санкции против компаний, которые связаны с нефтяным бизнесом Венесуэлы. Фото: ТАСС

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Американские санкции ввели против четырех иностранных компаний и девяти танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

Ограничения были приняты в отношении компаний, которые перевозят венесуэльскую нефть. А тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро разворовывает приводные ресурсы страны. Об этом говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина, которое обнародовано на сайте ведомства.

В Минфине пояснили, что в санкционном списке значится транспортная компания PB Tankers SPA из Италии, а также три компании из Либерии — Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. В американском ведомстве установили, что эти фирмы транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

В апреле Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы. Под ограничения попали 34 танкера нефтяного концерна PDVSA, а также две венесуэльские компании.

В январе США ввели санкции против государственного венесуэльского нефтяного концерна PDVSA. В связи с этими ограничениями, Венесуэле разрешалось продавать нефть на американском рынке, однако средства от продажи шли на поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.