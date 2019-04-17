США ввели новые санкции против Венесуэлы. Фото: RT

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Санкции против Центрального банка Венесуэлы ввело Министерство финансов Соединенных Штатов Америки.

Новые санкции в отношении венесуэльского Центробанка должны ограничить американские транзакции с этим финансовым учреждением и запретить ему доступ к американским долларам. Об этом 17 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время своего выступления в Майами касательно нынешней политики Белого дома в отношении Венесуэлы. Информация об этом размещена на веб-странице Государственного департамента США.

«Я рад объявить о новых санкциях в отношении Центрального банка Венесуэлы», — заявил Болтон.

Ранее сообщалось, что Центробанк Венесуэлы владеет золотыми запасами почти на 100 т золота, которые оцениваются на сумму почти 4 млрд долл. Однако, начиная с 2019 года, золотые резервы страны сокращаются, поскольку правительство диктатора Николаса Мадуро продолжает продавать слитки за границу.

Напомним, США ввели санкции против четырех иностранных компаний и девять танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы. Под ограничения попала итальянская транспортная компания PB Tankers SPA, а также три компании из Либерии — Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу. Еще ранее под санкции попали 34 танкера нефтяного концерна PDVSA, а также две венесуэльские компании.