Погода в Україні на завтра. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 18 квітня переважатиме без опадів. Тільки ночі та вранці у південних областях та на Прикарпатті очікуються дощі, а мокрий сніг — у Карпатах.

Температура повітря вночі 1−6° тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0−5°, вдень 11−16° тепла. На Закарпатті вдень повітря прогріється до 18−20° вище нуля. У східній частині країни, на Чернігівщині та Сумщині вночі сильні заморозки в повітрі від 0° до 3° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 7−12° тепла. Вітер прогнозують північно-східний, 5−10 м/с. Про це сьогодні повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 18 квітня прогнозується без істотних опадів. Температура вночі близько від 2−4° тепла, вдень 12−14° тепла.

У Львові завтра очікується вночі дощ, а вдень — без опадів. Вночі температура повітря від 3−5° тепла, вдень 13−15° тепла.

В Одесі в четвер очікують сонячну та хмарну погоду, вночі можливий дощ. Температура повітря вночі 4−6° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 11−13° вище нуля.

У Дніпрі 18 квітня без опадів. Вночі температура повітря становитиме 2−4° вище нуля, вдень очікується 11−13° тепла.

У Харкові завтра обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Температура вночі від 2−4° морозу, вдень 9−11° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах найближчої доби можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3−7° тепла, вдень 13−20° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 квітня буде відносно спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, найближчі дві доби в Україні очікуються нічні заморозки. На Чернігівщині та Сумщині, а також у східних областях синоптики обіцяють сильні заморозки у повітрі: від -3 до -1 градусу. У центральних областях, а також на Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Львівщині та Волині прогнозують заморозки на ґрунті від -1 до +5 градусів.