Заморозки 18-19 квітня повернуться до України: як вберегти сад і город. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною: Укргідрометцентр попередив про нічні заморозки 18−19 квітня.

На Чернігівщині та Сумщині, а також у східних областях прогнозують сильні заморозки у повітрі: від -3 до -1 градусу, інформує сьогодні прес-центр синоптиків.

У центральних областях (окрім Вінницької), а також на Київщині, Житомирщині, Рівненщині, Львівщині та Волині очікуються заморозки на ґрунті від -1 до +5 градусів.

Оскільки в Україні вже почався сезон городньо-польових робіт, а теплолюбна городина, садові дерева та квіткові культури можуть загинути під час значного пониження температури, наводимо для вас корисні поради, як уберегти свій сад і город від весняних заморозків.

Найпопулярнішими методами захисту рослин від низьких температур є дощування, задимлення, спорудження укриттів та внесення добрив.

Дощування

Цей метод застосовують за мінусових температур. До поливного шлангу прикріплюють невеликий розпилювач, який створює імітацію дощу, і окроплюють водою рослини і дерева. Вода почне замерзати і виділятиметься пара, яка має велику теплоємність і не пропускає до землі холодне повітря. Такий полив здійснюють ввечері, безпосередньо перед очікуваними заморозками. Метод ефективний за температури близько -5 градусів, але в безвітряну погоду.

Задимлення

На ділянці розводять багаття з тлінням, яке створює теплову димову завісу, що пом’якшує вплив низьких температур на рослинність. Для цього використовують вологу тирсу, дрібний хмиз, опале листя тощо. Ефективним цей метод є у нічний час, за температури близько нуля градусів. Під час сильного вітру його не застосовують.

Але в методу задимлення є й інший критичний недолік — це його неекологічність. Спалювання рослинних залишків завдає величезної шкоди атмосфері та створює незручності оточуючим.

Добрива

Позакореневе підживлення, зокрема фосфором і калієм, вносять для захисту рослин від промерзання. З його допомогою у тканинах молодих рослин збирається цукор, зменшується вміст вільної води і збільшується концентрація клітинного соку. Метод є ефективним за температури до -5 градусів. Підживлення для посилення морозостійкості треба проводити за 10−20 годин до очікуваних заморозків.

Укриття

Рослини у теплицях і парниках, споруджених із дерева, металу та поліетиленової плівки, витримують зниження температури до 4−7 градусів морозу. В теплицях можна розмістити каміння або наповнені водою темні пластикові пляшки. Вони нагріватимуться вдень, а вночі віддаватимуть тепло, як своєрідна теплова батарея.

Під час легких заморозків квітучі кущі та ягоди на грядках накривають мішковиною або плівкою, також застосовують агроспан (матеріал, що нагадує повітро- та вологопроникну «ковдру»). Маленькі рослини ховають під пластикові посудини або паперові ковпачки. Але важливо, щоб захисний матеріал не торкався листя. Також використовують і звичайну землю, зокрема, для підгортання молодої картоплі.