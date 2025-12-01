Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Листопад у Києві в 2025 році став одним із найтепліших в історії, фото:

Листопад 2025 року став четвертим найтеплішим в історії — синоптики

1 гру 2025, 13:15
999

У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.

Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°С. Найтепліше було 3 числа, коли максимальна температура підвищилась до +15,3°С, — розповіли синоптики. — Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.

Інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів