Листопад у Києві в 2025 році став одним із найтепліших в історії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210601-lystopad-2025-roku-stav-chetvertym-nayteplishym-v-istoriyi-synoptyky.html

Ракурс

У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.

Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.