Листопад у Києві в 2025 році став одним із найтепліших в історії, фото:
Листопад 2025 року став четвертим найтеплішим в історії — синоптики
У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.
Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°С. Найтепліше було 3 числа, коли максимальна температура підвищилась до +15,3°С, — розповіли синоптики. — Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.