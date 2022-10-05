Учені переглянули уявлення про історію змін клімату

https://racurs.ua/ua/n175458-klimat-zemli-zminuietsya-inakshe-nij-vvajalosya-ucheni.html

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Останні 12 тис. років показують складнішу історію клімату, ніж вважалося раніше.

Це встановила міжнародна група дослідників із Німеччини, Великобританії, Швейцарії, Канади та Франції, котра проаналізувала температурні тенденції за відповідний проміжок часу, повідомляє прес-служба Університету Бремена.

Виявилося, що, всупереч уявленням, котрі існували раніше, в голоцені (сучасній епосі, яка охоплює післяльодовиковий час) не було глобально синхронного теплого періоду — Голоценового термального максимуму (періоду відносно теплого клімату, котрий, як вважається, тривав між 11 і 5 тис. років тому).

Навпаки, найтепліші температури не лише спостерігаються в різний час у різних регіонах, а й є відмінності навіть між океаном і сушею.

Хоча найтепліша температура була досягнута між 4 і 8 тис. років тому в Західній Європі та Північній Америці, температура поверхневого шару океану охолоджувалася приблизно з 10 тис. років тому в середньовисоких широтах і залишалася стабільною в тропіках, — зазначають дослідники.

Це ставить під сумнів, наскільки точними є наявні прогнози щодо змін клімату, оскільки здатність кліматичної моделі відтворювати кліматичні варіації голоцену у просторі та часі впливає на впевненість щодо ефективності регіональних прогнозів майбутніх змін клімату, зазначають учені.