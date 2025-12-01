Новости
Ноябрь в Киеве 2025 года стал одним из самых теплых в истории, фото:

Ноябрь 2025 года стал четвертым самым теплым в истории — синоптики

1 дек 2025, 13:15
999

У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.

Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°С. Найтепліше було 3 числа, коли максимальна температура підвищилась до +15,3°С, — розповіли синоптики. — Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.

Інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Ракурс


