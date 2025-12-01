Ноябрь в Киеве 2025 года стал одним из самых теплых в истории, фото:

У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.

Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.