Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Ноябрь в Киеве 2025 года стал одним из самых теплых в истории, фото:
Ноябрь 2025 года стал четвертым самым теплым в истории — синоптикиhttps://racurs.ua/n210601-noyabr-2025-goda-stal-chetvertym-samym-teplym-v-istorii-sinoptiki.htmlРакурс
У Києві у 2025 році середньомісячна температура повітря листопада склала 6,2°С, що вище кліматичної норми на 3,6℃.
Це робить цьогорічний листопад четвертим серед найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -2,9°С. Найтепліше було 3 числа, коли максимальна температура підвищилась до +15,3°С, — розповіли синоптики. — Опадів на проспекті Науки випало 41 мм або 89% місячної норми.