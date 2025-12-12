В Україні завтра, 13 грудня, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах! — наголошують у ДСНС.