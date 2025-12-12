Читайте также
В Україні завтра, 13 грудня, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- вночі та вранці 13 грудня на Лівобережжі України очікуються пориви вітру 15−20 м/с;
- у Закарпатті та Карпатах — туман із видимістю 200−500 м.
Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності (жовтий).
Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах! — наголошують у ДСНС.