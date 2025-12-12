Новости
Ракурс
В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: «Одеське життя»

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде регионов (КАРТА)

12 дек 2025, 14:56
999

В Україні завтра, 13 грудня, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • вночі та вранці 13 грудня на Лівобережжі України очікуються пориви вітру 15−20 м/с;
  • у Закарпатті та Карпатах — туман із видимістю 200−500 м.

Такі погодні умови відносяться до I рівня небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах! — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


