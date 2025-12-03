Какой будет зима, спрогнозировали синоптики

Читайте также
Зима 2025−26 років в Україні очікується теплішою за норму на 1,5 — 2 °C.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Також цієї зими очікується, що:
- більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря;
- не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від трьох до семи днів (може бути один період на 10−20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5° до 18° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому);
- у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін — нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Зазначається, що за останні 30 років в Україні:
- середня місячна температура зимових місяців (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0−2,5 °С;
- суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з середньодобовою температурою нижче нуля градусів;
- сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у два рази;
- кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень.