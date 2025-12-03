Якою буде зима, спрогнозували синоптики

В Україні розпочалася зима, фото:

Зима 2025−26 років в Україні очікується теплішою за норму на 1,5 — 2 °C.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Також цієї зими очікується, що:

більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря;

не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від трьох до семи днів (може бути один період на 10−20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5° до 18° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому);

у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін — нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань, випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості, спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Зазначається, що за останні 30 років в Україні: