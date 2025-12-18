В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: PxHere

https://racurs.ua/n210961-ukraincev-predupredili-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-ryade-regionov-karta.html

Ракурс

У низці регіонів України завтра, 18 грудня, очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Українського гідрометцентру.

Зазначається, що завтра, 19 грудня на Лівобережжі, в західних та Житомирській областях очікується туман, видимість становитиме 200−500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, — наголошують синоптики.

Зазначаться, що загалом синоптична ситуація 19 грудня не зазнає змін — як і в попередні дні погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску, тому опади не очікуються.

Вітер слабкий, змінних напрямків. Температура вночі та вдень становитиме від 2° морозу до 3° тепла (вдень в західних та південних областях 3−8° тепла); в Криму вночі 2−7° тепла, в денні години — 7−12°.