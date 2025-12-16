Новости
В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Украинцев предупреждают о тумане в ряде регионов (КАРТА)

16 дек 2025, 18:17
999

В Україні завтра, 17 грудня, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Вночі та вранці 17 грудня на території північних, а також Черкаської, Полтавської, Харківської областей та м. Київ очікується туман — видимість 200−500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту.

Закликаємо водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод. Бережіть себе та оточуючих, — наголошують у відомстві.

Прес-служба Укргідрометцентру зазначає, що завтра через поле високого атмосферного тиску очікується спокійна погода без опадів.

Слабкий до помірного вітер віятиме з південних напрямків і нестиме вологе тепле повітря. Такі погодні процеси спричинятимуть вночі та вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях туман. Утримається відносно тепла погода місцями з невеликими мінусами вночі; вдень найтепліше на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше — на Лівобережжі, — розповіли синоптики.

Источник: Ракурс


