В Україні очікується погіршення погодних умов

https://racurs.ua/ua/n210912-ukrayinciv-poperedjaut-pro-tuman-u-nyzci-regioniv-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 17 грудня, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Вночі та вранці 17 грудня на території північних, а також Черкаської, Полтавської, Харківської областей та м. Київ очікується туман — видимість 200−500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий), — вказано в повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть суттєво ускладнити рух транспорту.

Закликаємо водіїв бути максимально уважними, обирати безпечну швидкість, суворо дотримуватись дистанції та використовувати протитуманні ліхтарі, щоб мінімізувати ризик дорожньо-транспортних пригод. Бережіть себе та оточуючих, — наголошують у відомстві.

Прес-служба Укргідрометцентру зазначає, що завтра через поле високого атмосферного тиску очікується спокійна погода без опадів.