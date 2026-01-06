Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.
Так, 8−9 січня через переміщення активного циклону з південного заходу:
- у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг — 10−25 см, пориви вітру до 15−18 м/с, хуртовини. На дорогах — снігові замети;
- у Київській і Чернігівській областях — сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця;
- на півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській — сніг із дощем, місцями ожеледь.
10−11 січня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря очікується різке похолодання:
- у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях — вночі 14−20° морозу, місцями до 23°, вдень 9−15° морозу;
- у Кіровоградській та Полтавській областях — 6−12° морозу;
- на півдні, сході та Дніпропетровщині — від 4° морозу до 4° тепла.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, — наголошують у Гідрометцентрі.
Крім того, 6−8 січня, внаслідок нестійкого температурного режиму та очікуваної відлиги, на річках та водосховищах України (крім Заходу та Півночі) очікується послаблення льодових явищ до руйнування льодоставу на окремих ділянках.
Звертаємо увагу — за таких умов виходити на лід та перебувати на ньому — небезпечно, — наголошують у Гідрометцентрі.