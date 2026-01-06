В Україні очікується погіршення погодних умов

В Україні найближчими днями очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Так, 8−9 січня через переміщення активного циклону з південного заходу:

у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний сніг — 10−25 см, пориви вітру до 15−18 м/с, хуртовини. На дорогах — снігові замети;

у Київській і Чернігівській областях — сильний сніг і мокрий сніг (місцями до 25 см), хуртовини, налипання снігу, на дорогах ожеледиця;

на півдні Київської та Чернігівської областей, у Сумській і Черкаській — сніг із дощем, місцями ожеледь.

10−11 січня внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря очікується різке похолодання:

у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях — вночі 14−20° морозу, місцями до 23°, вдень 9−15° морозу;

у Кіровоградській та Полтавській областях — 6−12° морозу;

на півдні, сході та Дніпропетровщині — від 4° морозу до 4° тепла.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, — наголошують у Гідрометцентрі.

Крім того, 6−8 січня, внаслідок нестійкого температурного режиму та очікуваної відлиги, на річках та водосховищах України (крім Заходу та Півночі) очікується послаблення льодових явищ до руйнування льодоставу на окремих ділянках.