Зима у Києві, фото: «Вікіпедія»

Зима у Києві розпочалася із запізненням — синоптики

2 січ 2026, 13:49
У Києві метеорологічна зима цього року розпочалася майже із майже місячним запізненням.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Києві середньомісячна температура повітря грудня склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃:

  • грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень;
  • найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С;
  • найтепліше було 10 грудня, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.

Опадів у грудні випало 26 мм або 55% місячної норми.

Джерело: Ракурс


