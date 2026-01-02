Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зима у Києві, фото: «Вікіпедія»
Зима у Києві розпочалася із запізненням — синоптикиhttps://racurs.ua/ua/n211224-zyma-u-kyievi-rozpochalasya-iz-zapiznennyam-synoptyky.htmlРакурс
У Києві метеорологічна зима цього року розпочалася майже із майже місячним запізненням.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що у Києві середньомісячна температура повітря грудня склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃:
- грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень;
- найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С;
- найтепліше було 10 грудня, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.
Опадів у грудні випало 26 мм або 55% місячної норми.