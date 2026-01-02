Новости
Ракурс
Зима в Киеве, фото: «Википедия»

Зима в Киеве началась с опозданием — синоптики

2 янв 2026, 13:49
999

У Києві метеорологічна зима цього року розпочалася майже із майже місячним запізненням.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Києві середньомісячна температура повітря грудня склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃:

  • грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень;
  • найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С;
  • найтепліше було 10 грудня, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.

Опадів у грудні випало 26 мм або 55% місячної норми.

Источник: Ракурс


