Зима в Киеве, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n211224-zima-v-kieve-nachalas-s-opozdaniem-sinoptiki.html

Ракурс

У Києві метеорологічна зима цього року розпочалася майже із майже місячним запізненням.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у Києві середньомісячна температура повітря грудня склала 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃:

грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень;

найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С;

найтепліше було 10 грудня, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.

Опадів у грудні випало 26 мм або 55% місячної норми.