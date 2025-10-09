Новости
В Киеве ожидается ухудшение погодных условий, инфографика: Укргидрометцентр

Киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях (ИНФОГРАФИКА)

9 окт 2025, 22:05
У Києві та на Київщині очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що до кінця сьогоднішньої доби, 9 жовтня, і з утриманням вночі 10 жовтня значний дощ

очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, — наголошують у Гідрометцентрі.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі, за день випала майже двомісячна норма опадів. Жертвами негоди стали десятеро людей, сталися масштабні підтоплення житлових кварталів та інфраструктури. В Укргідрометцентрі згодом пояснили, що через зміни клімату такі стихійні явища, раніше характерні для тропіків, стають частішими і в середніх широтах.

Источник: Ракурс


