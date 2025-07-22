В Киеве 22 июля из-за урагана и грозы пострадали люди, фото: КМВА

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У Києві сьогодні, 22 липня, через буревій та грозу постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев. Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС. До робіт також залучено понад 10 одиниць техніки КО «Київзеленбуд» і три аварійно-рятувальні авто.

Крім того, на вулиці Глибочицькій Шевченківського району через шквальний вітер упав будівельний кран. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

Нагадаємо, раніше сьогодні ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов (І рівень небезпеки), у низці регіонів у другій половині дня 22 липня та вночі 23 липня.