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У Києві 22 липня через буревій та грозу постраждали люди, фото: КМВА
У Києві через негоду госпіталізували п’ятьох осіб, серед них дитина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208007-u-kyievi-cherez-negodu-gospitalizuvaly-p-yatoh-osib-sered-nyh-dytyna-foto.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 22 липня, через буревій та грозу постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину.
Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев. Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС. До робіт також залучено понад 10 одиниць техніки КО «Київзеленбуд» і три аварійно-рятувальні авто.
Крім того, на вулиці Глибочицькій Шевченківського району через шквальний вітер упав будівельний кран. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
Нагадаємо, раніше сьогодні ДСНС попередила українців про погіршення погодних умов (І рівень небезпеки), у низці регіонів у другій половині дня 22 липня та вночі 23 липня.