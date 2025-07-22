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Ракурс
Під час акції протесту, фото: «Радіо Свобода»

Акції проти резонансного законопроекту щодо НАБУ та САП розпочалися у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі (ФОТО)

22 лип 2025, 21:20
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У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі сьогодні, 22 липня, розпочалися акції протесту проти ухваленого вдень Радою скандального законопроекту № 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє видання «Українська правда».

Раніше сьогодні ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук закликав киян зібратися на акцію протесту біля театру імені Івана Франка о 20.00, оскільки «це найближче доступне місце до Офісу президента».

У Києві на акцію зібралися кілька сотень людей, присутні також представники поліції та поліції діалогу. Активісти закликають президента України Володимира Зеленського ветувати цей закон.

Джерело: «Українська правда»

Джерело: Ракурс


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