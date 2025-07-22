Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час акції протесту, фото: «Радіо Свобода»
Акції проти резонансного законопроекту щодо НАБУ та САП розпочалися у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208006-akciyi-proty-rezonansnogo-zakonoproektu-schodo-nabu-ta-sap-rozpochalysya-u-kyievi-lvovi-dnipri.htmlРакурс
У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі сьогодні, 22 липня, розпочалися акції протесту проти ухваленого вдень Радою скандального законопроекту № 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Про це повідомляє видання «Українська правда».
Раніше сьогодні ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук закликав киян зібратися на акцію протесту біля театру імені Івана Франка о 20.00, оскільки «це найближче доступне місце до Офісу президента».
У Києві на акцію зібралися кілька сотень людей, присутні також представники поліції та поліції діалогу. Активісти закликають президента України Володимира Зеленського ветувати цей закон.
Джерело: «Українська правда»
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...