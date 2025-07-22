Стефанчук вже підписав законопроект № 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП

Руслан Стефанчук, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n207995-stefanchuk-vje-pidpysav-zakonoproekt-12414-yakyy-likviduie-nezalejnist-nabu-ta-sap.html

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вже підписав ухвалений парламентом сьогодні, 21 липня, законопроект № 12414, який ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідна інформація вказана у картці законопроекту на сайті Ради.

Таким чином, тепер законопроект вже передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Рада сьогодні голосами 263 народних обранців підтримала в другому читанні законопроект № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану», у якій було внесено правки щодо роботи НАБУ та САП.