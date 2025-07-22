Фото: нардеп Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n207994-rada-likviduvala-nezalejnist-nabu-ta-sap-uhvaleno-zakon.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала закон про ліквідацію незалежності антикорупційних органів в Україні.

У вівторок, 22 липня, парламент підтримав в другому читанні законопроект № 12414, який містить правки щодо роботи Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За проголосували 263 депутати. Про це нардеп Ярослав Железняк поінформував у Telegram.

Зазначається, що цей законопроект, зокрема, дозволяє генпрокурору забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам, а також самостійно закривати справи за підозрою щодо топ-чиновників.

Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6-ть років скотилися до цього, — написав Железняк.

Також нардеп поінформував, що Рада збирається відразу вже сьогодні відправити це закон на підпис і спікеру ВРУ, і президенту Зеленському.

Нагадаємо, в НАБУ та САП закликали народних депутатів не підтримувати цей документ, оскільки вважали, що він повністю зруйнує антикорупційну інфраструктуру України, яка була вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами.