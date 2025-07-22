Верховна Рада хоче повністю підпорядкувати генпрокурору НАБУ та САП. Фото:

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Антикорупційна інфраструктура України може опинитися під тотальним контролем генпрокурора.

Верховна Рада готується ухвалити в другому читанні законопроекту № 12414, до якого в останній момент внесено правки, що фактично знищують незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують діяльність Національного антикорупційного бюро та САП генеральному прокурору. Про це НАБУ 22 липня повідомило в Telegram.

Зазначається, що цей законопроект дозволить генпрокурору отримати доступ до всіх справ Бюро або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Крім того, очільник ОГП зможе давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам.

Також законодавці внесли правки, які дозволять генпрокурору закрити розслідування на вимогу сторони захисту, самому підписувати підозри топ-посадовцям, самостійно вирішувати спори про підслідність.

Крім того, керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року разом із міжнародними партнерами, буде зруйнована, — наголосили в Бюро.

У відомстві також закликали народних депутатів утриматися від голосування, «яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні».

Нагадаємо, 21 липня СБУ та ОГП розпочали спецоперацію з «нейтралізації російського впливу» на Національне антикорупційне бюро України. У НАБУ заявили, що обшуки стосуються 15 їхніх співробітників і всі вони проходять без судових рішень.