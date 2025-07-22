Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський доручив сформувати українську делегацію для перемовин із країною-агресором росією.

Очолить делегацію України секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. Він вже доповів про виконання домовленостей другої зустрічі з рф у Стамбулі та домовленість про нову зустріч найближчим часом. Про це Зеленський 22 липня повідомив у Telegram.

Президент зазначив, що Київ готовий працювати максимально продуктивно заради звільнення громадян з російського полону, повернення викрадених дітей, а також припинення вбивств.

Наша позиція максимально прозора. Україна ніколи не хотіла цієї війни, і саме росія має завершити війну, яку сама ж і почала, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський заявляв, що новий раунд переговорів між Україною та російською федерацією у Туреччині може відбудеться в середу, 23 липня. Головними темами переговорів буде повернення полонених та дітей, а також можливу зустріч президентів України та рф.

Українська та російська делегації раніше провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. Головним досягненням цих зустрічей була організація масштабних обмінів полонених, а також обмін тілами загиблих військових.