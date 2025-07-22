Війна в Україні. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n207992-rosiyany-okupuvaly-grushivske-y-prosunulysya-sche-bilya-chotyroh-sil-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації досягла деяких нових успіхів на фронті.

Ворог зумів окупувати Грушівське в Донецькій області. Також підрозділи загарбників просунулися біля низки населених пунктів Донбасу — Воскресенка, Горіхове, Маяк та Затишок. Про це аналітики DeepState повідомили в Telegram.

Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку, — йдеться у повідомленні.

Тим часом у зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що за минулу добу на фронті відбулося 176 бойових зіткнень. Найважча ситуація спостерігалася на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 57 штурмових дій росіян.

На Лиманському напрямку відбулося 23 бої, а на Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще 18 ворожих штурмів було зупинено Новопавлівському напрямку та 11 на Торецькому.

По сім разів росіяни йшли на штурми на Куп’янському та Краматорському напрямках. Шість разів ворог намагався просунутися на Південно-Слобожанському напрямку. А чотири атаки були здійснені на Придніпровському напрямку. По три атаки були зафіксовані на Сіверському й Оріхівському напрямках

Нагадаємо, 13 липня в DeepState заявляли, що росіяни змогли окупувати Разіне в Донецькій області. Також підрозділи противника просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки на Донеччині. Крім того, армія рф мала успіхи біля Красного Першого в Харківській області.