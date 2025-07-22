росія почала використовувати новий БпЛА. Фото:

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Новий російський БпЛА використовується окупантами як фальш-ціль та розвідник.

Також дрон не лише може перевантажувати українську протиповітряну оборону, а й нести бойову частину вагою до 15 кг. Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136, але значно менший. Всі складові та блоки цього безпілотника китайського походження. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 22 липня повідомило в Telegram.

Зазначається, що майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто — від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

У розвідці зазначили, що в жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та росії з метою недопущення її використання у військових цілях. Але в 2023 році у рф презентували дрон вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Крім того, ці дрони оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign, що дозволяє передавати дані на великі відстані — до 40 км в прямій видимості залежно від антени.

Нагадаємо, 8 липня український президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти п’яти китайських компаній, які Київ вважає причетними до постачання рф компонентів для виробництва зброї. У санаційному списку опинилися Central Asia Silk Road International Trade, Suzhou Ecod Precision Manufacturing, Shenzhen Royo Technology, Shenzhen Jinduobang Technology та Ningbo BLIN Machinery.