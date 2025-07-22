Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время акции протеста, фото: «Радіо Свобода»

Акции против резонансного законопроекта по НАБУ и САП начались в Киеве, Львове, Днепре и Одессе (ФОТО)

22 июл 2025, 21:20
999

У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі сьогодні, 22 липня, розпочалися акції протесту проти ухваленого вдень Радою скандального законопроекту № 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє видання «Українська правда».

Раніше сьогодні ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук закликав киян зібратися на акцію протесту біля театру імені Івана Франка о 20.00, оскільки «це найближче доступне місце до Офісу президента».

У Києві на акцію зібралися кілька сотень людей, присутні також представники поліції та поліції діалогу. Активісти закликають президента України Володимира Зеленського ветувати цей закон.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров