Во время акции протеста, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n208006-akcii-protiv-rezonansnogo-zakonoproekta-po-nabu-i-sap-nachalis-v-kieve-lvove-dnepre-i-odesse.html

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У Києві, Львові, Дніпрі та Одесі сьогодні, 22 липня, розпочалися акції протесту проти ухваленого вдень Радою скандального законопроекту № 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомляє видання «Українська правда».

Раніше сьогодні ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук закликав киян зібратися на акцію протесту біля театру імені Івана Франка о 20.00, оскільки «це найближче доступне місце до Офісу президента».

У Києві на акцію зібралися кілька сотень людей, присутні також представники поліції та поліції діалогу. Активісти закликають президента України Володимира Зеленського ветувати цей закон.

Джерело: «Українська правда»